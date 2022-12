Waffelduft zieht durchs Haus

Reilingen. Die Weihnachtszeit ist besonders für Kinder eines der Highlights im Jahreskalender. So auch für die verschiedenen Klassen der Schillerschule, die gemeinsam mit ihren Lehrern eine besinnliche Adventsfeier in der Aula samt Unterhaltungsprogramm in den Fritz-Mannherz-Hallen organisierten.

Nachdem die Schüler die nötigen Vorbereitungen trafen, Gedichte, Lieder und sogar ein Theaterstück einstudierten, war deren Vorfreude, ihr Programm den eingeladenen Verwandten zu präsentieren, grenzenlos. Die Tribüne der Sporthalle war randvoll, als beispielsweise die Theater AG ihr zum Thema passendes Stück „Die Weihnachtsüberraschung“ aufführte. Dazu wurde ein schönes Bühnenbild aufgestellt und die Protagonisten warfen sich ins passende Outfit. Der Nikolaus war genauso mit von der Partie wie der bekannte Kindersong „In der Weihnachtsbäckerei“ und so konnte die Theater AG mit ihrer Performance beeindrucken.

Lieder und Gedichte

Doch andere Auftritte standen dem nicht nach: Die dritte Klasse gab einige Weihnachtswitze zum Besten und brachte das Publikum damit zum Lachen. Die Vorbereitungsklasse (VKL), in der Kinder beispielsweise aus der Ukraine oder Syrien sind, welche gerade die deutsche Sprache lernen, zeigten ihr Können mit einem gemeinsam aufgeführten deutschen Gedicht und ernteten großen Beifall. Musikalisch unterwegs war die fünfte Klasse, die unter Klavierbegleitung Weihnachtsklassiker wie „Jingle Bells“ oder „Feliz Navidad“ gesungen hat. Weitere begeisternde Auftritte rundeten das Unterhaltungsprogramm ab.

Beim anschließenden kleinen Adventsmarkt in der Aula und in den Klassenräumen gab es Leckereien wie Kakao, Crêpes, Waffeln und sogar Hotdogs. Der Freundeskreis der Schule bot eine Bastelecke an. hef