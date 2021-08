Wahlscheine im Internet beantragen

Reilingen. Zur Bundestagswahl am 26. September 2021 können Wahlscheine neben den herkömmlichen Beantragungsarten – persönlich, schriftlich oder per Telefax – auch in elektronischer Form beantragt werden. Wie in den Vorjahren bietet die Gemeindeverwaltung an, Wahlscheine auf der Homepage www.reilingen.de zu beantragen.

Beim Aufruf des Links „Wahlscheinantrag zur Bundestagswahl“ haben die Nutzer Zugriff auf ein Erfassungsformular für Ihre Antragsdaten mit dem Muster eines Wahlbenachrichtigungsbriefs. Die Daten auf der Wahlbenachrichtigung tragen Nutzer einfach in das Antragsformular ein.

Die Antragsdaten werden verschlüsselt über das Internet in eine Sammeldatei zur Abarbeitung übertragen. Sollten die Antragsdaten nicht mit dem dialogisierten Wählerverzeichnis der Gemeinde übereinstimmen, erhalten Nutzer automatisch einen Hinweis. Der Wahlschein und die Briefwahlunterlagen werden anschließend zugestellt. Interessenten steht es offen, sich die Unterlagen nach Hause oder an eine abweichende Versandanschrift senden zu lassen. gv