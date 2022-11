Walter Dorn hört auf

Reilingen. Eine Ära geht zu Ende: Am Sonntag, 27. November, 1. Advent, wird Walter Dorn nach jahrzehntelangem Engagement im Kirchengemeinderat und in vielen Ausschüssen im Gottesdienst verabschiedet, nachdem er sein Amt aus gesundheitlichen Gründen niederlegen wird.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auch wenn er der Kirchengemeinde als leitender Mitarbeiter sehr fehlen wird, will ihn diese am Sonntag vor allem Danke sagen für alles, was er in der vergangenen Zeit auf den Weg gebracht hat. Dass die Kinder des Oberlin-Kindergartens und der Flötenkreis des CVJM diesen Gottesdienst gestalten, fügt sich gut – denn Kindergarten und CVJM sind ein wichtiger Bestandteil der Kirchengemeinde und liegen Walter Dorn nach wie vor sehr am Herzen.

Damit die Besucher trotz Wärme im Herzen keine kalten Füße bekommen, bittet die Kirchengemeinde alle Gottesdienstbesucher, sich dem Wetter entsprechend warm zu kleiden, denn in der Kirche wird derzeit nur minimal – aus Frostschutzgründen – geheizt. zg