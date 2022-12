Wanderung um den See

Reilingen. Das Jahr neigt sich dem Ende zu und damit der Ausklang eines ereignisreichen Wanderjahres. Die Organisation der letzten Tour des Jahres lag in den Händen von Dorit und Dieter Ernst. Mit den bisherigen Touren der beiden konnte man stets voll zufrieden sein und so war es auch diesmal. Die sonntägliche Tour führte von Reilingen aus Richtung Kirrlach und dann im Karree zurück an den St.-Leoner-See.

Wie gewohnt waren alle 21 Wanderfreunde entsprechend ausgerüstet. Im Reilinger Wald an der Rentnerhütte gab es den ersten Halt für einen Kaloriennachschub mittels etwas Flüssigem und Gebäck – fast wie an Weihnachten. So ausgestattet wurde die neun Kilometer lange Wegstrecke problemlos bewältigt.

Gestärkt und aufgewärmt ging es weiter an den St.-Leoner-See, wo im Seerestaurant Einkehr gehalten wurde. Zurück war es für Wanderer dann nur noch ein Katzensprung bis ins Dorf. sed