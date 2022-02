Wanderung um Frauenweiler

Reilingen. Die Wanderfreunde sind am Sonntag, 13. Februar, rund um Frauenweiler unterwegs. Eine leichte Wanderung mit einer Strecke von etwa sechs Kilometern Länge führt durch den dortigen Hochholzwald. In der „Dorfklause“ ist eine Einkehr vorgesehen. Dieser schließt sich eine kurze Abschlussrunde um das Gewässer des „Bottloch“ an. Die Teilnehmer der Wanderung treffen sich um 10 Uhr am Parkplatz der Fritz-Mannherz-Hallen. Dabei gelten die aktuellen Corona-Bestimmungen mit FFP2-Maske und Impfnachweis, der mitgeführt werden muss.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1