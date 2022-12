Warnen bleibt bester Schutz

Reilingen. In einer Informationsveranstaltung der Freien Wähler zum Thema „Katastrophenschutz – aktueller denn je“ fanden Fragen zum bundesweiten zweiten Sirenenwarntag am Donnerstag, 8. Dezember, und zum Schutz der Bevölkerung die richtigen Ansprechpartner. Mit Bürgermeister Stefan Weisbrod und Feuerwehrkommandant Markus Piperno war die geballte örtliche Kompetenz anwesend, um über den aktuellen Planungsstand des künftigen Sicherheitskonzeptes im Ort zu unterrichten, heißt es in einer Pressemitteilung.

Der Gemeinderat hat bereits drei Sirenen mit Sprachmodulen in Auftrag gegeben. Erstaunlich dabei, dass es auch Gegenstimmen zum Sprachmodul gab. Da es künftig nur noch zwei Töne gibt, Warnung und Entwarnung, ein unerlässliches Informationsdetail. Zudem werden bisherige Standorte weiter genutzt. Aus heutiger Sicht positiv, dass in der Gemeinde die vorhandenen Sirenen trotz Wartungskosten nicht wie in anderen Kommunen abgebaut wurden. Der Beschallungsplan war ebenfalls bereits im Gemeinderat und wird zurzeit von Fachleuten final geprüft. Viele Bausteine müssen für den Katastrophenschutz zukünftig zusammengefügt werden. Auch die Schulung aller im Katastrophenfall beteiligten Personen ist bereits in vollem Gange.

Ahrtal-Helfer Michael Lauer unterstrich die Wichtigkeit dieser Maßnahmen. Gerade aus Dernau zurückgekehrt, schilderte er die Situation in der Region. „Es ist unglaublich, was eine Naturkatastrophe anrichten kann. Nachweislich hätten Menschenleben durch ein besseres Warnsystem gerettet werden können. Die bestmöglichen und nicht die sparsamsten Varianten zum Schutz der Bevölkerung müssen umgesetzt werden“, so Lauer.

Frank Reeb informierte über den angestrebten „Warnmix“ aus Sirenen und Apps sowie über die Entwicklung bis hin zu „Cell Broadcast“. Über dieses System sollen alle Handybenutzer eine Warnung erhalten, sofern ein Netz vorhanden und das Handy nicht veraltet ist. Zusätzlich erhält man Warnungen über Apps, beispielsweise Nina oder Katwarn. Auf die Frage, welche besser ist, antwortete Kommandant Piperno: „Nehmt beide, das tut dem Handy nicht weh und eine geht immer.“

Bevölkerung wird informiert

Eindrucksvoll erläuterte Piperno in einem Vortrag, was künftig in dem großen Paket vom Notfall über die Krise zur Katastrophe enthalten ist. Entsprechende Ratgeber für die Bevölkerung sind im Internet vorhanden. Auch die örtliche Feuerwehr und die Gemeindeverwaltung werden intensiv informieren. Zu seinen Ausführungen gab es viele interessante Nachfragen. Bei allen organisatorischen Abläufen ist ihm aber folgender Hinweis wichtig: „Nach wie vor ist ein wichtiger Baustein im Katastrophenfall, dass sich betroffene Menschen frühzeitig untereinander warnen und sich gegenseitig helfen.“

FW-Vorsitzende Sabine Petzold und Fraktionssprecherin Patricia Faber dankten den Referenten. Ein Lob von Bürgermeister Weisbrod an die Feuerwehr konnten sie dick unterstreichen: „Unsere Feuerwehr ist sehr gut aufgestellt, leistungsstark und hat dazu ein Kommando, welches in allen Bereichen ein höchstes Maß an Sicherheit, existenziell für sie und für unsere Bevölkerung, fordert und gewährleistet.“ sp