Was führt aus Depression?

Reilingen. Zahlreiche Besucher haben in den vergangenen Tagen in der evangelischen Kirche die Angebote zur Information über das Krankheitsbild der Depression genutzt. Die 14 Siegerbilder aus Kreativwettbewerben die von der Deutschen Depressionshilfe ausgelobt wurden, zeigen in einem Rundgang „Wege aus der Depression“, wie sie Erkrankte sowie Angehörige sehen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dazu liefert die Ausstellung Erklärungen und nachdenkliche Texte. Wie sehr das Thema in der Mitte der Gesellschaft angekommen und verankert ist, sei durch vielfältige Gespräche mit Besuchern und Schilderungen von Betroffenen vor Augen geführt worden, teilen die Organisatoren der evangelischen Kirchengemeinde mit. Depression könne jeden treffen, doch sie sei behandelbar und heilbar.

Die Wanderausstellung, die seit 2011 unterwegs ist, 2014 und 2015 erweitert wurde und zuletzt über Nürnberg und Hannover nach Reilingen gelangt ist, will sensibel machen. Hierzu dienen zusätzlich die Infotafeln sowie der von der Bücherei Dräger zusammengestellte Büchertisch.

Drei weitere Filmvorführtermine

Der in acht erklärende Kapitel unterteilte Informationsfilm „Die Mitte der Nacht ist der Anfang vom Tag“ läuft am Freitag, 29., und Samstag, 30. Oktober, jeweils um 18 Uhr und am Sonntag, 31. Oktober, um 15 Uhr. Zum Wohlfühlen liegen Decken bereit und Tee ist zubereitet.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Ausstellung ist am Freitag, 29., und Samstag, 30. Oktober, jeweils von 16 bis 20 Uhr und am Sonntag, 31. Oktober, von 14 bis 18 Uhr letztmalig zu sehen. Danach reist sie nach Bonn zu ihrer nächsten Station weiter. zg