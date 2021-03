Reilingen. Um sich für kommende Einsätze in einem sich stetig wandelnden Umfeld – die derzeit mit einem besonderen Aufwand an Schutz- und Hygienemaßnahmen verbunden sind – fit zu halten, finden seit mehreren Monaten die Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen für die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr ausschließlich online statt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Im Februar standen zwei Online-Trainings zum Thema alternative Antriebstechniken bei Kraftfahrzeugen auf dem Programm. Externer Referent war Thomas Schütz von der Firma Aubex in Hockenheim. Der gelernte Kfz-Meister ist hauptberuflich als Trainer im Automotive-Umfeld tätig, unter anderem als Experte für das Thema alternative Antriebe im gesamten Bundesgebiet. In anschaulicher Weise brachte er den Teilnehmern das Thema Hybrid-Fahrzeuge und die Gefahren, die bei einem Unfall davon ausgehen können, näher.

Wie deaktiviert man die Batterie?

Wie kann man ein solches Fahrzeug erkennen, wo befindet sich die Hochvoltbatterie und wie kann diese sicher und dauerhaft deaktiviert werden? Was ist bei einem Brand eines solchen Fahrzeugs zu beachten und wie kann man verletzte Personen daraus retten? Die Fragen der Kameraden wurden durch seine jahrelange Erfahrung praxisnah beantwortet. Kommandant Markus Piperno freute sich über die Zusammenarbeit, heißt es abschließend. zg