Wie lässt sich der Tag des Wassers am besten feiern? Mit einem kräftigen Schluck und einem herzhaften Prosit. Natürlich wird mit Wasser angestoßen und natürlich kommt dasselbe aus dem Hahn. Quasi in der Küche frischgezapft. Denn damit wird nicht nur der Durst gestillt, es wird auch deutlich gemacht, dass Wasser nicht nur ein Lebensmittel ist, sondern zugleich das am besten

...