Wegen Trinkwasserleitung: Reilinger Radweg bleibt bis Ende Juni gesperrt

Reilingen. Der Zweckverband Wasserversorgung Südkreis Mannheim treibt die Verlegung einer zweiten Wasserleitung im Süden der Gemeinde weiter voran. Bis zur zweiwöchigen Osterpause waren in Feldlage und Staatswald rund 1020 Meter Trinkwasserrohre mit einem Innendurchmesser von einem halben Meter verbaut.

Das entspricht etwa 65 Prozent der insgesamt zu bewältigenden Gesamtstrecke. Ebenso sind die Verteilerbauwerke am Wasserwerk in der Speyerer Straße sowie am Brunnen 3 im Staatswald fertiggestellt. Am Waldrand entsteht gerade das Entlüftungsbauwerk 3, das von einem Team der Firma Lützel Bau errichtet wird.

Das mit den Verlegearbeiten der Trinkwasserleitung beauftragte Bauunternehmen Sartin wird sich ab der ersten Maiwoche auf den Lückenschluss zwischen „Roter Heckweg“ und Waldrand konzentrieren. Der Leitungsweg führt hier entlang der Nordseite der L 546, um auf etwa halber Strecke bis zum Ortseingang Reilingen nach Süden in den Wald zu den Förderbrunnen abzuzweigen.

Parallel zu verlegen sind ein Steuerkabel und eine 20-Kilovolt-Leitung. Die Nutzer des entlang der Landesstraße verlaufenden Radweges müssen sich daher auf eine innerörtliche Umleitung über die Haydnallee und die Speyerer Straße einstellen.

Der Radweg ist bis Ende Juni zwischen Anschluss „Roter Heckweg“ und „Ortseingang Süd/Hauptstraße“ gesperrt. Der Verkehr auf der Landesstraße ist dagegen von der Tiefbaumaßnahme nicht unmittelbar betroffen. Die viel befahrene Straße wird in einem aufwendigen technischen Verfahren unterquert. Der Straßenaufbau bleibt unangetastet.

Per Pressbohrung

Projektleiter Roy Ruhrländer vom Ingenieurbüro E. Schulz informiert über Details der anstehenden Arbeitsschritte. „Um die Unterquerung der Landesstraße via Press-bohr-Vortriebsverfahren durchführen zu können, müssen zunächst Press- und Zielgrube angelegt werden“, erklärt er. Dem werde sich der Aufbau des Entlüftungsbauwerks 2 am Radweg anschließen, das aus vorgefertigten Betonbauteilen besteht. Folgen werde der eigentliche Wasserleitungsbau mit Steuer- und Stromkabel, wobei gleich zweifach eine Gashochdruckleitung zu queren sei. Zum Abschluss der Tiefbauarbeiten werde es notwendig, den Radweg in seiner gesamten Breite und auf eine Länge von rund 250 Metern komplett zu erneuern.

Schutz der Tiere und Pflanzen

„Zum Schutz von Flora und Fauna werden wir im Staatswald den letzten Leitungsabschnitt zwischen Brunnen 3 und 4 erst bis zum Herbst und außerhalb der Vegetationsperiode angehen“, ergänzt Bautechniker Ruhrländer. Dabei handele es sich um rund 250 Meter Wasserleitung in einer Stärke von 400 Millimetern Nennweite.

„Alles in allem sollten die Verlegearbeiten bis Anfang Oktober abgeschlossen werden können“, erwartet Ruhrländer.