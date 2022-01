Weisbrod im Amt bestätigt

Reilingen. Bei der Bürgermeisterwahl am 21. März wurde Amtsinhaber Stefan Weisbrod mit großer Mehrheit wiedergewählt. 96,46 Prozent der Wähler stimmten für ihn. Nun mag der Gegenkandidat keine ernsthafte Herausforderung gewesen sein, doch die Wahlbeteiligung spricht für Weisbrod: Fast 60 Prozent der Wahlberechtigten nahmen an dem Urnengang teil und machten die Wahl damit zu einem politischen Signal. Bei der Ratssitzung am 14. Juni wurde Weisbrod durch den dienstältesten Gemeinderat Peter Schell im Beisein seiner Kinder auf seine zweite Amtszeit verpflichtet. / aw

