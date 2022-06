Wenn das Leben Lieder schreibt

Reilingen. „Nun ist es geschafft, die strengen Corona-Maßnahmen sind überstanden“, freuen sich die Organisatoren eines Konzertes, das ursprünglich bereits für das vergangene Jahr geplant war. Der Jubikreis der evangelischen Kirche hatte – eingereiht in die Deutschlandtournee der Künstlerin – einen Auftritt von Judy Bailey in der Reilinger Kirche angesetzt, der nun am Freitag, 24. Juni, endlich stattfinde. Der Beginn des Konzertes, das Baileys Mann Patrick Depuhl mitgestaltet, ist für 19 Uhr geplant.

„Wir freuen uns auf eine aktive, sozial engagierte und begabte Persönlichkeit“, lädt der Jubikreis zur Veranstaltung im Gotteshaus in Reilingen ein. Judy Bailey wurde in London geboren, wuchs dann in der Heimat ihrer Eltern, auf Barbados auf und begann bereits im Alter von acht Jahren mit dem Singen. Sie brachte sich selbst das Gitarrenspiel bei und komponierte mit 17 Jahren ihren ersten Song, den sie auch mit einem passenden Text zu versehen wusste.

„Judy Bailey, die bereits Hunderte von Songs geschrieben, Lieder für große Events komponiert und bei unzähligen Veranstaltungen auf verschiedenen deutschen Sendern aufgetreten ist, dürfen wir nun in Reilingen im Wohnzimmerambiente in der evangelischen Kirche mit ihrem neuen Lese-Lieder-Abend begrüßen und laden schon jetzt recht herzlich dazu ein“, schreiben die Organisatoren abschließend über die Konzertlesung „Das Leben schreibt die besten Lieder“. zg

Info: Weitere Infos gibt es unter www.ev-kirche-reilingen.de