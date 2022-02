Wenn plötzlich die Ausfahrt vom Grundstück nicht mehr möglich ist

Reilingen. Erfreulich für Bürgermeister und Gemeinderat war der Tagesordnungspunkt fünf der jüngsten Sitzung – die Entscheidung über die Annahme von Spenden. Da es dabei summarisch um die Zuwendungen der vergangenen Monate ging – insbesondere um die Weihnachtszeit – kam eine ordentliche Summe von knapp 14 000 Euro zusammen. Einstimmig und mit Dank an die Spender wurden die Zuweisungen quittiert.

Weniger erfreulich war der folgende Tagesordnungspunkt – Mitteilungen des Bürgermeisters. Denn hier musste Stefan Weisbrod von einigem Ungemach im Ort berichten. Grund hierfür ist die Deutsche Glasfaser, die aktuell dabei ist, die Gemeinde mit schnellem Internet zu versorgen. Und dabei mächtig Dampf macht, sieben Trupps sind in den einzelnen Straßen unterwegs, reißen Gehsteige und Straßen auf und verlegen Kabel.

Verkabelung nicht reibungslos

Wobei es, wie Weisbrod feststelle, immer wieder zu Konflikten komme. Beispielsweise wenn Bürger aus der Garage wollten, aber der Gehsteig nicht passierbar ist oder wenn Straßen wie die neue Haydnallee aufgerissen werden, statt vorhandene Leerrohre zu nutzen. Bei der ausführenden Baufirma habe man darauf gedrängt, besser über anstehende Arbeiten zu informieren, sodass die Bürger reagieren könnten, bat der Bürgermeister bei der Bevölkerung um Verständnis. Gleichzeitig habe die Verwaltung einen Fachingenieur eingeschaltet, der sich um die Beweissicherung kümmert, sollten die Arbeiten ein Nachspiel haben.

Die Runde der Anfragen der Gemeinderäte eröffnete Caroline Hoffmann (Grüne,) der zu Ohren gekommen ist, dass im E-Gebäude, in das die Kindertagesstätte „Haus der kleinen Sterne“ eingezogen ist, der Feueralarm abgeschaltet worden sei. Angeblich weil dadurch die Kinder im Schlaf gestört würden. Dem ist so, erwiderte Bauamtsleiterin Ramona Drexler, über die Anlage würden alle Durchsagen der Schule laufen, was für die Krippenkinder störend sei. Allerdings, im Erdgeschoss komme der Alarm an, sodass das ganze Haus im Notfall gewarnt sei. Aktuell werde nach einer anderen Form der Alarmierung gesucht.

Sabine Petzold (FW) griff das Thema Glasfaser auf und wollte wissen, warum das Gewerbegebiet nicht angeschlossen werde. Dieses werde über das Fibernet, die Gesellschaft des Rhein-Neckar-Kreises, der auch Reilingen angehört, geschehen, wusste Weisbrod. Ihr Fraktionskollege Peter Künzler griff das Thema gleichfalls auf, erwähnte Schwierigkeiten in der Hauptstraße, in Höhe der Tankstelle, wo Haushalte nicht angeschlossen würden, weil die Bautrupps nicht wüssten, wo sie gefahrlos graben und bohren können.

Buslinie sorgt für Ärger

Simon Schell (Grüne) monierte den Zustand des Gehwegs vorm Rewe – „eine unsichere Angelegenheit“ – und Peter Kneis (CDU) hatte von Anwohnern gehört, dass in der Friedrichstraße zu schnell gefahren würde. Gleichzeitig wollte er wissen, wann der Blitzer an der Landstraße nach Neulußheim installiert werde. Anfang März, antwortete Bürgermeister Weisbrod.

Barbara Vogel (CDU) wollte wissen, wie es mit dem Grundstück in der Speyerer Straße weitergeht. Darüber, so Weisbrod, werde der Ausschuss entscheiden. Die vorgesehene Bebauung mit fünf Reihenhäusern war diesem zu massiv und wurde abgelehnt, nun werde nach einem Kompromiss gesucht.

Agnés Thuault-Pfahler (CDU) sprach die Buslinie nach Walldorf an, die auch von Schülern aus der Gemeinde genutzt würden, die auf die Realschule oder das Gymnasium in Walldorf gehen würden. Dessen Fahrzeiten seien verändert worden, sodass die Kinder entweder zu spät kämen oder vor dem Schulzentrum eine halbe Stunde warten müssten. Denn wegen der Corona-Situation dürfen sie nicht in die Schulen. Hier müsse ein Lösung gefunden werden, forderte die Christdemokratin. aw