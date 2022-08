Überall blüht und grünt es nach Herzenslust, der richtige Zeitpunkt, den Blumenschmuckwettbewerb in der Gemeinde zu starten: „Das Blumenschmuckkomitee ist am Mittwoch, 3. August, innerhalb der Gemeindegemarkung unterwegs, um den vielen wunderbaren Gärten und Balkonen besondere Aufmerksamkeit zu schenken“, kündigen die Mitglieder an. Eine Anmeldung von Bürgerseite ist nicht

...