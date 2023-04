Werbung für weißen Sport

Reilingen. In diesem Jahr setzen erneute zahlreiche Tennisvereine im ganzen Land unter den Motto „Deutschland spielt Tennis“ ein Zeichen für den Tennissport und eröffnen am Samstag, 22. April, gemeinsam die Sommersaison.

Auch in Reilingen können Tennisinteressierte am Samstag, 22. April, die verschiedenen Facetten des Tennissports erleben. Der TV Reilingen zeigt auf seiner Anlage, warum das Spiel mit dem gelben Filzball einfach Spaß macht, und präsentiert den Besuchern der Vereinsanlage in der Siemensstraße ein ebenso umfangreiches wie attraktives Tennisprogramm zum Zuschauen und Mitmachen.

Um 13 Uhr geht es los mit dem traditionellen Sektempfang, gefolgt von einem Mixed-Schleifchenturnier. Für Kaffee und Kuchen ist gesorgt und die Gewinner des Tages können sich abends beim gemeinsamen Essen in der Tennisklause feiern lassen.

Die bundesweite Saisoneröffnung findet in diesem Jahr bereits zum 17. Mal statt. Seit der Premiere im Jahr 2007 haben jeweils mehr als 2000 Vereine an der deutschlandweiten gemeinsamen Saisoneröffnung teilgenommen und mit kreativen Ideen sowie einem breit gefächerten Angebot neue Mitglieder gewinnen können.

An diesen Erfolg wollen der Deutsche Tennis Bund und der Tennisverein Reilingen in diesem Jahr gemeinsam anknüpfen. Fragen zum Aktionstag des TV Reilingen beantwortet die Sportwartin Marie Kief unter E-Mail Sportwart@tv-reilingen.de. zg