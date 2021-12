Werken-AG schafft in Reilingen viele Weihnachtsgeschenke

Reilingen. Malen, Basteln, Handwerken – so sieht ein kreativer Nachmittag in der AG-Zeit der Schillerschule aus. Die Grundschüler haben in der Werken-AG die Möglichkeit, mit Laubsäge, Holzfeilen, Schleifpapier, Hammer, Nägeln oder auch einfach mit Pinsel und Farbe umzugehen.

Dabei werden verschiedene Werkverfahren vorgestellt wie sägen, bohren, feilen und raspeln, die jeder anschließend ausprobieren und dabei individuelle Kunstwerke erstellen kann. Auch der Umgang mit Schere, Farbe, Pinsel, Karton oder Gipsbinden gehört dazu.

Beim Malen lernen die Kinder, verschiedene Materialien und Werkstoffe zu gestalten. Dies kann einfach auf Leinwand geschehen oder auch auf Holz, Styropor, Gips, Glas oder Stein. Auch die Auswahl der Farben ist oft unterschiedlich.

Die Auswahl der Werke reicht von Leinwandbildern über Gipsschalen für Teelichter bis hin zu einem Laufvogel aus Styroporkugeln, der mit Acrylfarben bemalt wird. Ebenso sind Holz und Gipsbinden beliebte Materialien zum Herstellen kleiner Kunstwerke, von denen viele unter dem Weihnachtsbaum liegen dürften. zg

