Reilingen. Wenn Rektor Falk Freise am Montag bei der Sitzung des Gemeinderates in der Aula der Schiller-Gemeinschaftsschule anwesend war, so nicht um die Gemeinderäte und Bürgermeister Stefan Weisbrod samt den Vertreten der Verwaltung in der Schule willkommen zu heißen, sondern um ihnen gemeinsam mit den für das Thema EDV zuständigen Lehrern Silke Hollenbach und Qendrim Binakaj den Medienentwicklungsplan der Schule vorzustellen. Diesen sollte der Rat zur Kenntnis nehmen und auf seiner Basis einer Kooperationsvereinbarung in Sachen Digitalisierung zwischen der Schule und dem Rhein-Neckar-Kreis zustimmen.

Wie Hollenbach, sie ist seit 19 Jahren neben ihrer Funktion als Lehrerin auch als Netzwerkberaterin tätig und seit vier Jahren an der Schillerschule, sei der Medienentwicklungsplan der Schule langfristig angelegt und diene vordergründig dem Erhalt von Fördergeldern. Um in deren Genuss zu kommen, wurde er im August des vergangenen Jahres vom Landesmedienzentrum Baden-Württemberg gebilligt und damit für gut befunden.

Mit dem Plan soll das Ziel einer Medienbildung an der Schule ebenso verfolgt werden wie die Verbesserung von deren digitaler Ausstattung. Die Fortbildung der Lehrer und die Förderung der digitalen Kompetenz der Schüler sind weitere wichtige Vorhaben.

Wie immer, wenn man sich anschickt neue Ziele ins Auge zu fassen, bildete eine Ist-Aufnahme die Ausgangslage. Und diese zeigt, die Schule fängt nicht bei Null an, wie Hollenbach ausführte: zwei Computerräume mit insgesamt 36 PC stehen ebenso zur Verfügung wie zwei Whiteboards, 20 iPads und pro Klassenzimmer ein PC.

Vom Ist-Zustand wurden Ziele abgeleitet, die zum Teil schon umgesetzt sind, wie ihr Kollege Binakaj ausführte. Beispielsweise die Ausstattung der Klassenzimmer im Sekundarbereich mit Beamern, die Servererweiterung, die Anschaffung von je 30 Laptops und iPads, die Schaffung von PC-Inseln in den Differenzierungsräumen oder die Nutzung von Moodle als Lernplattform.

Als noch anzupackende Ziele benannte Binakaj die Anschaffung von Laptops für die Lehrer, den Ausbau des Lan- und W-Lan-Netzes, die Anschaffung von Beamern für die Grundschulklassen und die Anbindung des E-Gebäudes ans Schulnetz. Ferner gelte es, den Serverraum zu klimatisieren und Dokumentenkameras zu beschaffen beziehungsweise Apple-TV.

Am Ende des Medienentwicklungsplans steht das Bild einer Schule, in der die Technologien flächendeckend zum Einsatz kommen, in der sich neue Lernformen etablieren, ein abwechslungsreicher Unterricht gestaltet wird und die Schüler lernen, kritisch mit den Medien umzugehen.

Fünf Milliarden Euro bundesweit

Gut fünf Milliarden Euro investiert der Bund in den „Digitalpakt für Schulen“, fast 650 Millionen Euro davon gehen an das Land Baden-Württemberg, das 90 Prozent, 586 Millionen Euro, direkt für Investitionen in den Schulen nutzt. Mit dem Geld können zahlreiche Maßnahmen, digitale Vernetzung, Hardware oder mobile Endgeräte finanziert werden.

Voraussetzung für die Bewilligung von Zuschüssen ist die Umsetzung von Maßnahmen zwischen Ende Mai 2019 und Ende April 2022. Insgesamt kann die Gemeinde mit Mitteln in Höhe von rund 137 000 Euro rechnen, von denen allerdings schon gut 115 000 ausgegeben oder verplant sind.

Grundsätzlich, so Bürgermeister Weisbrod, gebe es eine Fülle von Programmen zur Förderung der Digitalisierung der Schulen und ständig kämen vom Ministerium neue, sodass man schnell die Übersicht verlieren könne. Von daher begrüßte er die Kooperation mit dem Rhein-Neckar-Kreis, gelte diese doch auf für den Bereich Beratung bei der Suche nach geeigneten Lösungen. Ganz wichtig ist ihm auch der Sektor der Betreuung, da die Schule kaum das notwendige Personal zum Service der immer zahlreicher werdenden Geräte habe.

Dem konnte Freise nur zustimmen, der anmerkte, dass es exakt eine Anrechnungsstunde für solche Arbeiten für die Schule gebe – der Ansatz sei seit 20 Jahren nicht erhöht worden. Hollenbach und Binakaj fügten hinzu, den Support derzeit noch nebenher zu erledigen, doch sei dies auf Dauer keine Lösung.

Wie Hauptamtsleiter Wolfgang Müller hinzufügte, habe man immer wieder externe Firmen in der Schule, beispielsweise beim Thema Server-Erweiterung, nun wolle man den Kreis mit ins Boot holen. Die Frage von Jens Pflaum (FDP), ob es sich bei den Plänen um eine Wunschliste der Schule handle, beantwortete Müller mit Blick auf das Homeschooling, dass die Wichtigkeit der Medienkompetenz unterstreiche. Und ohne den Medienplan gebe es keine Förderung, auch wenn das Land mit seinen Geldern „Impulse“ setzen wolle – die Gemeinde müssen mit investieren.

Angesichts der zahlreichen Pädagogen im Reilinger Gemeinderat entstand eine ausführliche und in die Tiefe gehende Diskussion, die jedoch nichts am einstimmigen Votum des Rats zu den Plänen der Schule und zum Kooperationsabkommen mit dem Kreis änderte.