Was Schaumaplast macht, ist ein kühles Geschäft. Denn das Unternehmen aus Reilingen bei Hockenheim stellt spezielle Thermoboxen her, die etwa für den Versand von Lebensmitteln und Medikamenten eingesetzt werden. In der neuesten Generation der Verpackungen stecken Naturfasern.

Schaumaplast nutzt dabei nahezu 100 Prozent nachwachsende Rohstoffe. Für die Herstellung werden Gras-, Hanf-

...