Willkommener Rastplatz

Reilingen. Mit der erwachenden Natur zieht es im Mai wieder viele Menschen zu einem Spaziergang oder eine Fahrt mit dem Fahrrad in den Wald. Überall regt sich neues Leben und frisches Grün erfreut das Auge. Für Menschen mit Behinderung, mobil eingeschränkte Senioren oder Eltern mit Kinderwagen gibt es jedoch so manche einschränkende Hindernisse. Sie sind beispielsweise auf befestigte Wege angewiesen oder benötigen ab und an eine Sitzgelegenheit zum Ausruhen.

Für den VdK-Behindertenbeauftragten Nikolaus Streck gehören derartige Probleme zum Alltag. Regelmäßig setzt er sich dafür ein, dass individuelle und gesellschaftliche Hürden für behinderte Menschen abgebaut werden, ihnen eine Teilhabe anstatt Ausgrenzung ermöglicht wird. So ist es seiner Initiative zu verdanken, dass im Staatswald „Lußhardt“ eine weitere Sitzgruppe im Forstrevier Waghäusler Wald vorzufinden ist. Der zuständige Revierförster Volker Böning von ForstBW hatte den Vorschlag gerne aufgegriffen und die Aufstellung am Übergang der Gemarkungen Reilingen und St. Leon-Rot veranlasst.

Den gewählten Standort am befestigten „Waghäusler Weg“ hatten Angehörige eines Fußamputierten aus dem Nachbarort St. Leon-Rot vorgeschlagen. Denn dieser Weg werde gerne von in der Mobilität eingeschränkten Menschen in Anspruch genommen. „Ihnen ist es jetzt dank der Sitzgelegenheit möglich, eine kleine Ruhepause einzulegen und den Wald mit allen Sinnen zu genießen“, freut sich Streck. jd

