Winter wird verbrannt

Reilingen. Es ist wieder soweit, der Winter will vertrieben sein. Am Sonntag, 26. März, stehen in der Spargelgemeinde die Zeichen auf Frühling, der Sommertagszug steht in den Startlöchern.

Für nicht wenige Kinder wird es der erste Sommertagszug werden, den sie erleben und die älteren Kinder werden sich kaum mehr an frühere erinnern – Corona hat den Winter lange verschont. Doch damit ist Schluss, Ende des Monats soll er in Flammen aufgehen.

Bevor es soweit ist, wird sich die Gemeinde erst mit einem prächtigen Umzug vom Winter verabschieden. Wie gewohnt werden Kindergärten und Vereine mitmarschieren und wird auch die Musik nicht fehlen. Aufstellung und Start um Sommertagszug ist ab 14 Uhr in der Siemensstraße, um 14.30 Uhr wird sich dann der Zug in Bewegung setzen und durch einige Ortsstraßen den Platz vor der Schillerschule ansteuern, wo der Winter symbolisch verbrannt wird. Die Jugendfeuerwehr wird für die nötige Sicherheit sorgen.

Gleichzeitig findet von Samstag, 25. März, bis Dienstag, 28. März, auf dem Parkplatz der Fritz-Mannherz-Hallen das Frühlingsfest statt. Für viele Familien nach dem Sommertagszug eine beliebte Anlaufstation, an der die Kinder ihren Spaß haben werden. aw