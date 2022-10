Wissenschaft für jeden

Reilingen. Schülerinnen und Schüler sollen sich mehr an wissenschaftlichen Berufen begeistern. Dafür wirbt die baden-württembergische Stiftung „Discover Industry“ an Schulen mit ihrem „Industry Truck“. Das zweistöckige Roadshow–Fahrzeug mit knapp 100 Quadratmetern Ausstellungsfläche stand drei Tage lang bei der Schillerschule, um den Jugendlichen die Arbeit in der Industrie näherzubringen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Verantwortlichen für Berufsberatung Serpil Kücük und Philipp Seitz initiierten das Event an der Gemeinschaftsschule. An anschaulichen Experimentstationen erlebten die Schüler die „Faszination Technik“ – praxisnah und intuitiv. Durch das eigene Arbeiten an den für die Schüler zumeist unbekannten und sicherlich nicht alltäglichen Geräten soll das Interesse für ausgewählte Berufsfelder geweckt werden, die bei Auszubildenden in spe nicht unbedingt im Fokus stehen.

Fünf Klassen nehmen teil

Von den Stufen acht bis zehn nahmen alle Klassen, insgesamt fünf, an dem Ausstellungsprojekt teil. Die verschiedenen Stationen boten Vielfalt in ihren Arbeitsweisen an wie zum Beispiel die Bearbeitung von Werkstücken an der CNC-Maschine durch eigene Programmierung per Tablet. Damit konnten die Jugendlichen einen computergesteuerten Robotergreifarm – den Cobot – über ein Tablet ein Zahngetriebe zusammenbauen.

Mit der Electricity Bench wurde erarbeitet, wie die Schülerinnen und Schüler etwa ein Denklicht unabhängig von zwei Stellen ein- und ausschalten können. Ein System mit diversen Elektromodulen schaffte ein Grundverständnis für Elektronik.

An einen weiteren Station ließen die Schüler an einem Pneumatik-Modell mithilfe eines Druckluftarms per Einzelsteuerung ein Werkstück auf ein Fließband umsetzen.

Am Ende der drei Tage des Projektes erwiesen sich besonders die Mädchen mit einem ausgeprägten Verständnis für das wissenschaftliche Berufsfeld. Dadurch zeigt sich, dass der vorgebliche Männerberuf teilweise besser von Mädchen verstanden wurde und lässt somit die Vorstellung von „Männerberufen“ und „Frauenberufen“ der Vergangenheit angehörig sein. svth