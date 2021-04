Wofür es Zuschüsse im Reilinger Ortskern gibt

Reilingen. Fragen zur Ortskernsanierung „Reilingen III“, insbesondere zu Fördermöglichkeiten und zur Abwicklung von Maßnahmen, können in der Sanierungssprechstunde am Freitag, 30. April, ab 14.30 Uhr, mit Sanierungsbetreuer Norbert Geissel kostenlos und unverbindlich erörtert werden. Die Beratung erfolgt zurzeit wegen der Pandemie nur telefonisch oder per E-Mail. Kontakt: Eva Böhm, Telefon 06205/95 22 13, E-Mail eva.boehm@reilingen.de.

