Wohnhaus schneller fertig als gedacht

Reilingen. „Wir bauen Reilingens Wohnträume!“ stand auf dem Banner der Kommunalen Wohnungsbaugesellschaft (KWG) Reilingen, das in der Abendsonne vom Balkon im Obergeschoss herabhing. Nur zufriedene Gesichter waren zu sehen, als am Donnerstag das schlüsselfertig errichtete Wohnhaus in der Graf-Zeppelin-Straße 1 übergeben wurde. Das dreigeschossige Mehrfamilienhaus mit den sieben Wohneinheiten in der Größenordnung von 37 bis 97 Quadratmetern wurde nach einer Bauzeit von nur einem Jahr zwei Monate früher als erwartet fertiggestellt.

Bürgermeister Stefan Weisbrod begrüßte zu dem kleinen Festakt zahlreiche Gemeinderäte, KWG-Prokuristin Christiane Benetti und Geschäftsführer Christian Bickle, Feuerwehrkommandant Markus Piperno und Stellvertreter Michael Malcher sowie künftige Mieter und einige Nachbarn. Das gelungene Projekt verbinde die Sozialverträglichkeit mit der Wirtschaftlichkeit, dankte der Rathauschef dem Gemeinderat für das entgegengebrachte Vertrauen. Die KWG war im Auftrag der Gemeinde als Generalübernehmer tätig geworden. An den Gesamtkosten von rund 1,5 Millionen Euro beteiligt sich das Land Baden-Württemberg mit einem Zuschuss von 663 600 Euro. Auf dem Grundstück, auf dem vorher ein altes Doppelhaus gestanden hatte, „ist ein Traum wahr geworden“, schwärmte Weisbrod: „Es sollen aber noch weitere Träume folgen, Ideen dazu haben wir schon.“ Heute sei ein guter Tag, in vielerlei Hinsicht, rief Firmenchef Gregor Sattler von der gleichnamigen Bauunternehmung aus Birkenau den Gästen zu: „Die Sonne lacht und das Werk ist vollbracht.“ Er freue sich, dass das neue Mehrfamilienhaus noch vor dem eigentlichen Termin seiner Bestimmung übergeben werden kann. Der rückwärtige Außenbereich wird noch gepflastert. Hier entstehen acht Stellflächen und ein überdachter Fahrradabstellplatz. Auch ein kleiner Kinderspielplatz ist geplant. Einen Teil der Fläche darf die benachbarte Jugendfeuerwehr als Übungsgelände nutzen. Nächste Woche ist die offizielle Abnahme des Neubaus. Dann ziehen schon die ersten Mieter ein. Die oberen Geschosse haben französische Balkone. Alle Wohneinheiten verfügen über Fußbodenheizung. Die Bäder sind raumhoch gefliest und vollständig eingerichtet. Die Böden sind mit einem langlebigen Laminat in Holzoptik ausgestattet. Eine Photovol-taikanlage mit 89 Modulen auf dem Dach sorgt für eine optimale Energieversorgung. Die Wohnungen stehen ausschließlich sozial schwächer gestellten Familien mit Berechtigungsnachweis zur Verfügung. Die Miete liegt deutlich unter dem marktüblichen Niveau.

„Angenehme Zusammenarbeit“

Gregor Sattler, der mit seiner Firma als Generalunternehmer bereits beim Bau des Gemeindewohnhauses in der Graf-Zeppelin-Straße 17 mit der Verwaltung und der KWG zu tun hatte, betonte die „menschlich angenehme Zusammenarbeit“. Das sei nicht überall so. Trotz Corona und Materialengpässen habe man den garantierten Festpreis weitergeben können, freute er sich. Nach der symbolischen Schlüsselübergabe vermittelte Ortshistoriker und Ehrenbürger Philipp Bickle Interessantes und Wissenswertes zur Geschichte der Graf-Zeppelin-Straße, mit deren Bebauung vor knapp 100 Jahren begonnen worden war. KWG-Auszubildende Viviane Schwab und Julia Bamberger vom Rathaus zeigten dazu Bilder vom Namensgeber Adolf Heinrich August Graf von Zeppelin, der 1838 in Konstanz geboren wurde, und von einem Zeppelin über der Spargelgemeinde. Rechtzeitig zur Einweihung sei auch die Photovoltaikanlage in Betrieb genommen worden, dankte KWG-Geschäftsführer Christian Bickle allen Mitarbeitern sowie dem Gemeindebauhof. Dann lud er zum Rundgang ein. Amtsbote Hans Erbrecht fungierte als Grillmeister und die Gäste stärkten sich noch mit Steaks und Bratwurst sowie kühlen Getränken, bevor sie das neue Wohnhaus in Augenschein nehmen durften.