Workshop: Naturkosmetik selbst herstellen

Reilingen. Der Verein der Landfrauen bietet einen Workshop für alle Interessierten an, die Kosmetik mögen und gute Düfte lieben, auf handelsübliche Produkte jedoch mit Hautreizungen reagieren oder eine Allergie haben. Referentin Tanja Müller, Gesundheitsberaterin (IHK), wird mit den Teilnehmerinnen ein Duschgel, ein Lippenbalsam und eine Handmousse herstellen. Dabei werden ausschließlich natürliche Inhaltsstoffe in Bioqualität verwendet, weder Erdöl noch chemische Duft- oder Konservierungsstoffe sollen in den Produkten enthalten sein. Tipps rund um Haut- und Körperpflege runden das Programm ab.

Die Veranstaltung findet am Samstag, 5. März, von 14 bis etwa 17 Uhr im Riegler-Haus, Graf-Zeppelin-Straße, statt. Die Kosten betragen pro Person 5 Euro, hinzukommen Materialkosten in Höhe von 15 Euro. Landfrauen, Freunde und Interessierte sind willkommen.

Die Anmeldung nimmt bis Dienstag, 1. März, Claudia Geng, Telefon 01511/9 77 58 35 oder per E-Mail an geng@landfrauen-reilingen.de, entgegen. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Es sind die zum Veranstaltungszeitpunkt geltenden Corona-Maßgaben einzuhalten.