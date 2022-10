Zehn Prozent sind zu schnell unterwegs

Reilingen. In regelmäßigen Abständen werden in den Horan-Gemeinden Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. In Reilingen war das im ersten Quartal an drei Tagen der Fall. Laut einer statistischen Auswertung wurden in einem Zeitraum von knapp sechs Stunden und an vier verschiedenen Standorten insgesamt 1568 Fahrzeuge gemessen. Auffällig waren 125 Fahrzeuge, was einer Beanstandungsquote von acht Prozent entspricht. Die maximale Überschreitung lag bei 26 Stundenkilometer.

Auch im zweiten Quartal wurden an vier Tagen über einen Zeitraum von insgesamt sechs Stunden Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Von 1170 erfassten Fahrzeugen mussten 116 (9,9 Prozent) beanstandet werden. Der Spitzenreiter lag mit 47 Stundenkilometer über dem erlaubten Höchstwert.

Blitzer amortisiert sich

Von der stationären Geschwindigkeitsmessanlage an der Landesstraße 546 liegt noch keine abschließende Auswertung vor. Sie war im August an fünf Tagen mit dem Messgerät bestückt, wobei 30 Übertretungen registriert wurden. Im selben Monat war der Messeinschub auch mobil im Gemeindegebiet eingesetzt. Bürgermeister Stefan Weisbrod ist guter Dinge, dass sich die Einsatzzeiten nach der Überwindung erster Anlaufprobleme noch steigern werden.

Ergänzend bekannt wurde, dass der kommunale Ordnungsdienst durchschnittlich pro Monat 50 bis 75 Verwarnungen ausspricht. Die Überwachung des ruhenden Verkehrs brachte allein im Juli über 1000 Euro sowie im dritten Quartal 2400 Euro an Verwarnungsgeld ein. Geahndet wurden etliche auswärtige Fahrzeughalter, die den Spielplatz in der Wörschgasse für einen Familienaufenthalt ausgewählt und im Umfeld ihr Fahrzeug verkehrswidrig abgestellt hatten. jd