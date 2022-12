Zeichen der Verbundenheit

Neulußheim/Reilingen. Schon bald werden die Reilinger Ahrtal-Helfer Thomas Große und Michael Lauer wieder eine Spende in Höhe von 1000 Euro in eine soziale Einrichtung in der betroffenen Katastrophen-Region bringen, um damit erneut ganz individuelle Wünsche zu erfüllen.

Möglich machen dies in der Vorweihnachtszeit Stephan Bauer von der Bäckerei Bauer und Daniela Hoffmann vom Obsthof Hoffmann in Neulußheim mit einem Betrag von jeweils 500 Euro, die für einen „guten Zweck“ im Ahrtal bestimmt sind.

Beide Unternehmen haben eine enge Verbindung zu den beiden Helfern und unterstützen seit vielen Monaten deren Aktionen. Daher war die Entscheidung naheliegend – und das auch im Sinne ihrer Kunden – dieses Jahr anstelle von Weihnachtsgeschenken einen Betrag für die Opfer der Flutkatastrophe zu spenden.

Menschen sind nicht vergessen

Erneut ein großartiges Zeichen aus der Geschäftswelt, dass hier nach wie vor an die Betroffenen gedacht wird. Bäckerei Bauer als auch der Obsthof Hoffmann sind beides Familienbetriebe mit einer langen Tradition, die Region mit hochwertigen Lebensmitteln zu versorgen. Ein Grund mehr für ihre Spendenbereitschaft, da sie nachvollziehen können, wie hart es für viele Generationsbetriebe im Ahrtal war, ihre Lebensgrundlage von einem Tag zum anderen zu verlieren. Bis heute bestimmen Existenzängste den Alltag der Betroffenen, da sie nicht wissen, ob sie ihre Traditionsbetriebe weiterführen können.

Thomas Große und Michael Lauer dankten den Spendern und freuten sich, dass die immer noch notwendigen Hilfen weiterlaufen können. sp