Zeichen für Frieden setzen

Reilingen. Die Kirchengemeinden beteiligen sich an der ökumenischen Friedensdekade vom 8. bis 17. November. Das Motto der Friedensdekade, die in ganz Deutschland veranstaltet wird, lautet: „Reichweite Frieden“. Wie die Folgen einer Pandemie sind auch Kriege und ihre Folgen lange spürbar. Sie reichen weit, sowohl zeitlich als auch räumlich. Gerade angesichts dessen ist es wichtig, sich die Frage zu stellen, nach der „Reichweite des Friedens“.

Das Plakatmotiv zeigt eine weltumspannende Reichweite des Friedens. Eine Vision, ein Ziel für das menschliche Friedenshandeln. „Wo könnte sie landen, die Friedenstaube?“ Es erfordert viel Einsatz, um Frieden zu schaffen und Frieden zu erhalten. Zerstörungen sind schneller angerichtet und wirken oft Generationen später noch nach. Der Frieden muss gewollt und bewusst gesucht werden.

Buß- und Bettag als Abschluss

Die Andachten finden am Montag, 8., Donnerstag, 11., und Dienstag, 16. November, um 19 Uhr in der katholischen und am Samstag, 13. November, mit einer Taize-Andacht um 18 Uhr, Dienstag, 15., um 19 Uhr und am Donnerstag, 17. November, um 19 Uhr mit dem Buß- und Bettag-Gottesdienst in der evangelischen Kirche statt. zg