Zeugin stellt Unfallfahrerin

Reilingen/Kirrlach. Eine 81-jährige Autofahrerin hat mit ihrem Renault Twingo und über 2,0 Promille Atemalkoholkonzentration am Freitagnachmittag kurz vor 17 Uhr in Reilingen zwei Verkehrsunfälle verursacht und ist einfach weitergefahren. Eine Zeugin verfolgte sie und stellte so sicher, dass die Geschädigten nicht auf ihren Schäden sitzenbleiben.

Zunächst kollidierte die 81-Jährige mit dem Außenspiegel eines an der Hauptstraße geparkten Toyota. Kurz darauf streifte sie einen ebenfalls an der Hauptstraße geparkten Opel Zafira. Das beobachtete eine Zeugin, die zunächst vergeblich versuchte, die Unfallverursacherin zum Anhalten zu bewegen.

Die Zeugin verfolgte den Twingo auf der L556 von Reilingen in Richtung Kirrlach. Dabei geriet die 81-Jährige mehrfach auf die Gegenfahrbahn. Die Fahrt endete schließlich in der Kaigartenallee in Kirrlach, wo die Unfallverursacherin ihren Renault selbstständig anhielt. Die Zeugin nahm sich ein Herz, öffnete die Fahrertür des Twingos und zog den Fahrzeugschlüssel ab, dann verständigte sie die Polizei.

Rund 10 000 Euro Schaden

Ein bei der Renaultlenkerin durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,02 Promille. Der Führerschein der Frau wurde sichergestellt und ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Sie erwartet eine Strafanzeige. An den drei Pkw entstand ein Gesamtschaden von rund 10 000 Euro. pol