Ziegelstraße wird saniert

Reilingen. Durch die Eigenkontrollverordnung ist die Gemeinde verpflichtet, ihr Kanalnetz in regelmäßigen Abständen auf Schäden zu kontrollieren. In der Ziegelstraße wurden dabei verschiedene Schadstellen festgestellt, die in geschlossener Bauweise saniert werden können. Diese Arbeiten im sogenannten Inliner-Verfahren müssen im Vorfeld der eigentlichen Straßensanierung erfolgen.

Weshalb die Arbeiten nun ausgeschrieben wurden, sodass sie im Frühjahr durchgeführt werden können. An der Ausschreibung nahmen sechs Firmen teil, deren Angebote durch das Ingenieurbüro Willaredt geprüft wurden. Demnach war die Firma Erles aus Meckesheim mit rund 190 000 Euro die billigste Bieterin. Veranschlagt waren die Arbeiten mit gut 230 000 Euro.

In geschlossener Bauweise

Bürgermeister Stefan Weisbrod zeigte sich erfreut über die hohe Beteiligung und empfahl dem Rat die Vergabe an die Firma Erles, die einstimmig gebilligt wurde. Die Arbeiten können nun Anfang des Jahres in geschlossener Bauweise erfolgen, bevor sich dann der notwendige Wasserleitungsaustausch anschließt und die Ziegelstraße generell saniert wird. Doch während die Arbeiten am Hauptkanal, wie gesagt, in geschlossener Bauweise durchgeführt werden – die Straße muss nicht geöffnet werden – bringt der Austausch der Wasserleitung größere Beeinträchtigungen mit sich. aw