Reilingen/Alt-/Neulußheim. Reihum tagten die Gemeinderäte und gaben für das Projekt grünes Licht, nun konnten die Bürgermeister Stefan Weisbrod, Reilingen, Gunther Hoffmann, Neulußheim, und Uwe Grempels, Altlußheim, einer Vereinbarung mit der Deutschen Glasfaser zustimmen, mit der in vier Gemeinden das Tor zu einem neuen Zeitalter des Datenflusses aufgestoßen werden kann – die flächendeckende Versorgung mit Glasfaser. Vier Gemeinden deshalb, da zu dem Kleeblatt, das nun erschlossen werden soll, St. Leon-Rot gehört, das jedoch am gestrigen Tag, als im Reilinger Rathaus der Pakt besiegelt wurde, entschuldigt war.

Wohlgemerkt, hier gilt der Konjunktiv. Denn das Projekt ist erst dann in trockenen Tüchern, wenn in den genannten Kommunen mindestens 40 Prozent der Haushalte eine entsprechende Vereinbarung mit der Deutschen Glasfaser unterzeichnen. Dies Quote gilt es, im Vorfeld zu erreichen, erst dann wird Matthias Bacher von der Deutschen Glasfaser, der zusammen mit Marco Creutz für das Gebiet von Baden-Württemberg zuständig ist, die Bagger in Bewegung setzen. Doch sind sich die Vertreter der Firma und die Rathauschefs sicher, diese Hürde zu nehmen.

Digitalisierung in der Fläche

Bürgermeister Stefan Weisbrod sprach denn auch angesichts der Wetterlage von einem „Sonnentag der Breitbandversorgung“, einer „Sternstunde der Digitalisierung in der Fläche“, ausgelöst durch einen eigenwirtschaftlichen Ausbau mit einem leistungsfähigen Investor an der Seite. Worte, die der Rathauschef bewusst gewählt hat, denn seine Gemeinde wie auch die anderen am Tisch und im Rhein-Neckar-Kreis sind Mitglieder im Zweckverband High-Speed-Netz-Rhein-Neckar.

Zweck des Verbandes ist es, den Glasfaserausbau insbesondere im ländlichen Raum voranzutreiben. Mittlerweile steht im Kreisgebiet ein 390 Kilometer langer Backbone, der alle Städte und Gemeinde mit dem schnellen Internet verbindet.

Nach und nach soll nun der Ausbau innerhalb der Gemarkungsgrenzen erfolgen. Und zwar nach einer Prioritätsliste, bei der die „weißen Flecken“ im Kreisgebiet, sprich jene Gebiete, in denen das Internet bisher eher rudimentär vorhanden war, an erster Stelle stehen. Diese Vorgehensweise hängt damit zusammen, dass der Zweckverband, das Fibernet, mit Fördergeldern arbeitet, die in einem ersten Schritt in die bisher unterversorgten Gebiete fließen. Wozu keine der vier genannten Gemeinden zählt, weshalb der Ausbau bei ihnen noch dauern kann. Allein können ihn die Gemeinden nicht stemmen, pro Kommune ist ein hoher einstelliger Millionenbetrag für den Ausbau kalkuliert.

Für die Deutsche Glasfaser keine Hürde, die Firma kann auf ein Investitionsvolumen von sieben Milliarden Euro zugreifen, von denen schon zwei Milliarden für die flächendeckende Versorgung mit Glasfaser in Deutschland abgerufen wurden. Oder, wie es Bacher knackig formuliert: Je Minute werden in Deutschland zwei Häuser durch die Firma ans Glasfasernetz angeschlossen. Ziel ist es, diese Zahl zu verdoppeln. Die Deutsche Glasfaser baut und betreibt sogenannte FTTH-Glasfasernetze – Fiber to the Home oder auf deutsch „reine Glasfaser bis ins Haus“. Ihre Ursprünge reichen in die Niederlande, von woher sie die Erfahrung von rund 2,5 Millionen realisierten Glasfaseranschlüssen mit sich bringt.

Natürlich, so Bürgermeister Gunther Hoffmann, werde man an den Zielsetzungen von Fibernet, das Kreisgebiet mit schnellem Internet zu versorgen, festhalten. Doch wenn einzelne Gemeinden selbst aktiv werden, hätten alle einen Vorteil davon. Immerhin, was in den vier Kommunen auf privatwirtschaftlicher Basis geschaffen werde, müsse vom Steuerzahler nicht bezuschusst werden.

Seiner Hoffnung, die Quote zu schaffen, konnte Bürgermeister Uwe Grempels nur zustimmen, der sich freute, in seinem Ort einen weiteren Anbieter, eine Alternative zu haben. Nun komme es entscheidend darauf an, ob das Angebot von den Bürgern angenommen wird. Denn von diesen hängt es ab, ob sie bereit sind, den Preis zu zahlen, den die Deutsche Glasfaser verlang. Auf der anderen Seite gehe es in ihrem Angebot um Surfgeschwindigkeiten von 300 Mbit pro Sekunde im Minimum.

Wobei, merkt Bacher an, 300 heißt bei Glasfaser 300 und unterscheidet sich deutlich von Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 400 Mbit pro Sekunde. „Wir reden vom Ist-Zustand.“ Wer 300 Mbit ordere, der bekomme sie auch. Wobei dies die untere Schwelle ist, 1000 Mbit kein Problem seien. Die Deutsche Glasfaser, die sich derzeit mit ihren Trupps vom Raum Karlsruhe her nähert, hat sich die vier Gemeinden St. Leon-Rot, Reilingen, Alt- und Neulußheim als erstes Projekt im Rhein-Neckar-Kreis ausgesucht, da der Knoten ihrer Backbone-Leitung an der A 5 liegt und sie aus Sicherheitsgründen grundsätzlich im Kreis erschließt, so dass jede Gemeinde von zwei Seiten angeschlossen ist. Und, betont Bacher, Ziel sei eine flächendeckende Versorgung. Denn wenn das Netz erst stehe, lohne es sich nicht mehr, weiße Flecken zu erschließen.

Werbetrommel rühren

Das Netz der Deutschen Glasfaser wird durchlässig sein und auch die bestehenden Mobilfunkmasten, beispielsweise von Vodafone, ans Netz anschließen. Sprich der Kunde muss sich zwar für zwei Jahre binden, kann sich aber anschließend frei für einen Anbieter entscheiden. Und, da ist sich Bacher sicher, mit ihren Preisen kann sich die Deutsche Glasfaser sehen lassen. Ganz abgesehen von der Wertsteigerung für die Immobilie, ist sie mit Glasfaser ausgestattet, merkt Marco Creutz an und verweist auch auf den Imagegewinn für die Kommunen.

In den nächsten drei Monaten wird nun in den vier Kommunen die Werbetrommel gerührt. Ist die Quote von 40 Prozent der Haushalte erreicht, geht es an die Feinplanung, sodass im Herbst mit dem Ausbau begonnen werden kann, blickt Bacher in die Zukunft. Neun Monate sind für diesen veranschlagt, im Frühsommer nächsten Jahres sollte das Wort Surfen in den vier Kommunen dann mit neuer Geschwindigkeit buchstabiert werden können.