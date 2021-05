Ziel: Lebensraum für Tiere und Pflanzen

Reilingen. Der als Hochwasser-Entlastungskanal für den Kraichbach dienende, weitgehend begradigte Kriegbach (früher Kriech) war seither nicht gerade für seine ökologische Vielfalt und Artenreichtum bekannt. Mit seiner im letzten Quartal des vergangenen Jahres erfolgten Renaturierung stehen aber die Chancen gut, dass sich daran mittelfristig etwas ändert. Denn mit den strukturellen Eingriffen wurde ein gleitender Prozess angestoßen, um das Gewässer wieder in seinen ursprünglichen, naturbelassenen Zustand zurückzuversetzen.

Erfüllen sich die Erwartungen der Projektverantwortlichen beim Landesbetrieb Gewässer (Regierungspräsidium Karlsruhe), wird der Bach schon bald seine naturraumtypische Eigendynamik entwickeln und für eine Vielzahl von Tieren und Pflanzen neuen Lebensraum bieten. Insbesondere für aquatische Organismen, wie Fische und Kleinstlebewesen, soll der Kriegbach wieder besser durchwanderbar sein.

Beton zurückgebaut

An vielen Stellen seines etwas mehr als 18 Kilometer langen Verlaufs sind jetzt Sohlschwellen und Wehre aus Beton zurückgebaut und dafür Holz- und Steinbuhnen in unterschiedlicher Ausführung anzutreffen. Sie bewirken, dass uferparallele Strömungen in ihrer Geschwindigkeit so weit vermindert werden, dass keine Sanderosion stattfindet und stattdessen mitgeführte Sedimente akkumuliert werden.

Auch in dem 700 Meter langen Teilstück, der die Reilinger Gemarkung tangiert, sind erhebliche Eingriffe zu verzeichnen, ragen Baumstämme und -stümpfe aus der Uferböschung oder sind im Bachbett befestigt. Je nach Wasserstand werden sie unterflossen oder stehen ganz im Wasser. An geeigneten Örtlichkeiten wurde der Bachverlauf etwas aufgeweitet, damit Wildtiere Zugang und Querungsmöglichkeit erhalten, aber auch um ein günstiges Geländeniveau für Sträucher und Bäume zu schaffen.

Durch Schadstoffe belastet

Um die ursprüngliche Schönheit der „Kriegbachaue“ besorgt ist schon viele Jahre der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND). Ihre Schutzbedürftigkeit sei schon wiederholt Anlass so mancher Initiative gewesen, betont Dieter Rösch als Vorsitzender des Ortsvereins „Hockenheimer Rheinebene“. Erinnert sei beispielsweise an die Organisation von Pflanzenexkursionen. Schon in den 1980er Jahren habe der BUND die besondere Problematik des unweit der Reilinger Gemarkungsgrenze einmündenden „Duttlacher Grabens“ thematisiert, der als Vorfluter der Bruchsaler Kläranlage diene und mit seiner Schadstofffracht den Kriegbach belastete. Mittlerweile habe sich die Situation durch den Einbau einer zusätzlichen Reinigungsstufe in der Kläranlage deutlich verbessert.

„Der BUND-Ortsverband begrüßt ausdrücklich die gerade umgesetzten wasserbaulichen Maßnahmen“, unterstreicht Dieter Rösch. Würden dadurch doch die Fehler der Vergangenheit zumindest teilweise bereinigt. „Wollen wir hoffen, dass die strukturellen Veränderungen die ökologische Vielfalt im und am Bach deutlich fördern und sich diese positiv auf das Abflussregime auswirken, sowohl bei Hochwasser als auch bei den als Folge des Klimawandels immer häufiger auftretenden Trockenperioden.“

Schon einige Jahre zuvor habe Thomas Kuppinger, Diplom-Geologe und stellvertretender Vorsitzender des BUND-Ortsvereins, ein Konzept zur Reaktivierung alter Bachschlingen erarbeitet, das viele der heute umgesetzten Maßnahmen vorweggenommen habe. Kuppinger sei es auch gewesen, der mit seinem fundierten Fachwissen die jetzigen Maßnahmen kritisch begleitet habe.

Zu wünschen wäre, so Dieter Rösch, dass sich die Renaturierung auch auf weitere Bachabschnitte erstrecke und fortgesetzt werde. Damit könne dem Bach zumindest ein Teil des Raumes wieder zurückgegeben werden, den er einmal vor der Begradigung eingenommen habe. jd