Zu gespendeten Fahrrädern noch Kuchen an die Ahr geliefert

Reilingen. „Da muss man nach wie vor einfach helfen“ – unter diesem Aspekt bleiben Thomas Große und Michael Lauer aus Reilingen weiterhin mit ihrem Team aktiv und bringen Hilfsgüter ins Ahrtal. Aktuell führten zwei Fahrten innerhalb von zwei Tagen nach Bad Neuenahr und Dernau.

Inzwischen wissen sie über ihre vielen Kontakte im Ahrtal genau, wo was am dringendsten benötigt wird oder einfach mal für das Wohlgefühl der Erwachsenen und Kinder wichtig ist. Nach jeder Tour – und das waren seit Juli schon sehr viele – kommen sie neu inspiriert und informiert aus dem Katastrophengebiet zurück und setzen Ideen für weitere Hilfsmaßnahmen um, heißt es in einem Pressebericht des Helferkreises.

Landfrauen backen fleißig

Spenden für Sinzig Unsere Zeitung hat gemeinsam mit den Städten und Gemeinden unseres Einzugsgebietes eine Hilfsaktion für Sinzig gestartet. Spenden können auf diese Konten (oder via QR-Code) überwiesen werden: Stichwort „Fluthilfe 2021“: Sparkasse Heidelberg, DE08 6725 0020 0025 0104 42 oder Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz, DE78 5479 0000 0005 0650 03.

Ein zweiter Transport von 18 Fahrrädern ging erneut an die Integrative Realschule in Bad Neuenahr-Ahrweiler mit einer ganz besonderen Überraschung für die Schülerinnen und Schüler: Voll beladen war das Transportfahrzeug nicht nur mit Fortbewegungsmitteln, sondern auch mit selbst gebackenem Kuchen aus Reilingen. Innerhalb von wenigen Tagen wurde die Idee, für die Kinder eine süße Überraschung mit in die Schule zu bringen, umgesetzt.

In Zusammenarbeit mit Sabine Petzold gelang es, viele fleißige Reilinger Bäckerinnen, insbesondere auch von den Landfrauen, zu motivieren, 25 Kuchen zu backen. Michael Lauer hat gleich alles Notwendige für den Verzehr der Kuchen mit nach Bad Neuenahr genommen, wo die süßen Überraschungen von den begeisterten Schülern in der Schulmensa verzehrt wurden. Kaum Pause gab es für Große und Lauer, denn zwei Tage später ging bereits der nächste Transport mit Lebensmitteln in den „Tante Emma-Laden“ nach Dernau. Der Wunsch nach frischen Produkten war ihnen zu Ohren gekommen und da wurde natürlich sofort gehandelt. Im voll beladenen Transporter lieferten sie frische Fleisch- und Wurstwaren, Gemüse, Äpfel, Brot und vieles mehr pünktlich zur Ladenöffnung.

In dem Laden kann die Dernauer Bevölkerung kostenlos einkaufen. Tief beeindruckt berichtet Michael Lauer: „Niemand hat da mehr mitgenommen, als er für seine Person oder seinen Hausstand benötigte. Toll zu erleben, wie auch hier eine große Solidariät gelebt wird!“ Die Lieferung der vielen frischen Lebensmittel war besonders mit Hilfe von Spenden der Familien Große und Lauer, Freunden, Bekannten, Arbeitskollegen und einer großen Geldspende vom Sängerbund Reilingen möglich.

In der Mittagszeit wurden die beiden in das Versorgungszelt für Helferinnen und Helfer sowie für die Bevölkerung zum Mitvespern eingeladen. „Es ist immer noch ergreifend, wenn man von den Dernauern von eigenen schrecklichen Erlebnissen aus der Katastrophennacht hört. Traumatische Erinnerungen, die die Betroffenen täglich in irgendeiner Form wieder einholen.“ Daher werden die beiden Reilinger auch in den kommenden Wochen weitere Hilfsgüter direkt vor Ort bringen.

Die Menschen ihm Ahrtal danken für die großzügige Hilfe: Bäckerei Bauer (Neulußheim), Bäcker Schick (der zusätzlich zu St. Martin 100 Martinsbrezeln ins Ahrtal spendet), Bäcker Peter Künzler, Getränke Gögele, Gemüsebau Karsten Großhans, Spargel- und Erdbeerhof Klaus Schröder, Rasenpartner Peter Geng, Geo Schwetzingen, Metzgerei Köhler (Altlußheim), Metzgerei Ehehalt, Schreibwaren Beichel, Fahrrad-Schröter, Obsthof Hoffmann (Neulußheim), Sabine Petzold, Landfrauen, Globus (Hockenheim und Waghäusel), dem Sängerbund/Sing2gehter. Dankbar sind die Helfer auch vielen ungenannten Spendern, ohne deren Unterstützung solche Aktionen nicht möglich wären. sp