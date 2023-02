Zwei Schnittkurse beim Obst- und Gartenbauverein Reilingen

Reilingen. Der Obst- und Gartenbauverein (OGV) lädt zu seinen Obstbaumschnittkursen ein. Unter der Leitung von Obstbaumeister Peter Burger werden die neuesten Erkenntnisse zum Thema Obstbaumschnitt gezeigt. Auf dem Programm steht der Schnitt verschiedener Formen von Obstgehölzen und Beerensträuchern.

Der allgemeine Schnittkurs (für Männer und Frauen) findet am heutigen Samstag, 11. Februar, 10 Uhr, im Vereinsgarten an der Hockenheimer Straße statt. Bei besonderen Fragen zu Schäden an eigenen Obstgehölzen, können die Teilnehmer Exponate aus ihrem Garten, zur Abklärung, mitbringen.

Da immer mehr Frauen Interesse am Schneiden von Bäumen und Sträuchern haben und Frauen oft der Mut fehlt, beherzt zuzuschneiden, wird dieses Jahr wieder ein praktischer Frauenschnittkurs durchgeführt.

Das Wissen um den Baumschnitt wird fachgerecht von Frau zu Frau weitergegeben. Leiterin des Frauenschnittkurses ist Angelika Sommer (Obstbaum-Fachwartin). Der Frauenschnittkurs findet am heutigen Samstag, 11. Februar, 14 Uhr, im Vereinsgarten an der Hockenheimer Straße statt.

Alle Interessierten sind zu den Schnittkursen eingeladen, die Teilnahme ist kostenlos.