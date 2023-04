116 117 – ä Kadaschdroph

Die Notfallgebühr, ä Kuckucksei – was ma selwa näd in Ordnung bringe will, legd ma dem Nochbar ins Neschd. Seit ä paar Johre is die Zentrale Notfallrufnummer 116 117 vielleicht gut gemähnt, awa ä Kadaschdroph. Meine persönliche Erfahrung im Ernstfall hod misch des gelehrd. In Gespräche um die Notfallnummer mid viele bekonnde Seniorinne un Seniore – all dieselb Moinung. Do derf sisch doch niemond wunnere, wonn in kronga Mensch nach nervaufreibendem wade diregd in die Notufnahm fehrd. Ja selbschd der gerufene Arzt hod mir de Rat gewe, selbschd mit der Patientin in die Ambulanz zu fahre, da alles andere zu lange dauert.

Do mähnd der sicherlich hoch dodierde Kassechef, die Leid sollde do exdra in Obulus berabbe. Jedzad hosch so in Schwerverledze oda Gronge in da Familie, rufsch die 116 117 oh un stundelong (gefühlt) griegsch känn Mensch ons Telefon un wonn, donn kä gscheidi Auskunfd.

In da Not fersch selwa ins Grongehaus un donn hebd so in Geldoidreiwa die Hond uff. A do griegsch doch vor Zorn in rode Kopp! Gud, wonn sisch ähna de Kopp vollsaufe dud oda vollgekiffd is un brülld donn in da Noduffnohm die Welt voll, nimmd de Schwesdere un de Dogders die Zeit fa die ernschdhafd Gronge. Des is ebbes onneres. Awa was is mid denne, die kä gscheides Notfallsyschdem uff die Reih grieje, sinn die besser?

Awa do hab isch noch kä Wort gelese oda gherd, dass jemand endlisch ämol die Notfallnummer-Sauerei aus da Weld schaffe dud oda is do a wida da Omdsschimmel im Weg?