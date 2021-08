127 Blumen aus Eierkartons

Da freuen sich die Bewohnerinnen und Bewohner im Seniorenzentrum der GRN aber über eine tolle gebastelte Aufmerksamkeit. In detaillierter Feinarbeit haben drei Damen aus Schwetzingen, Ketsch und Oftersheim 127 bunte Papprosen gebastelt und sie den Bewohnern des Seniorenzentrums überreicht. Die selbst gemachten Blumen waren sogar noch mit kleinen Schokotafeln versehen – vor allem aber die damit verbundene Wertschätzung kam bei den älteren Herrschaften prima an.

„Für unsere Bewohner ist es immer schön, wenn sie sehen, dass auch außerhalb der eigenen Familie jemand an sie denkt“, sagt Heimleiterin Martina Burger. Ein Teil der Senioren hat die Rosen direkt selbst entgegennehmen können, die restlichen wurden dann im Anschluss an die weiteren Bewohner verteilt. „Das kam bei allen sehr gut an. Eine schöne Idee“, findet Martina Burger.

„Dann wissen wir, wofür wir es machen“, freut sich Daniela Pielorz aus Ketsch. Gemeinsam mit ihren Freundinnen Sabine Stanzl aus Schwetzingen und Anja Varga aus Oftersheim hat sie die Rosen aus alten Eierkartons gefertigt. Dazu gab es selbst gebastelte Grußkarten. Die Frauen kennen sich schon seit über 15 Jahren, die Freundschaft entstand aus einer Alleinerziehenden-gruppe heraus. Inzwischen sind die Kinder erwachsen, der Kontakt der Mütter hat aber über die Jahre gehalten.

Ihr Bastelfieber haben die drei Damen vor zwei Jahren entdeckt. Der Umweltgedanke schwingt immer mit: „Wir versuchen, alte Materialien zu recyceln, statt neue zu nutzen“, sagt Anja Varga. Angefangen mit Weihnachtstüten für Obdachlose, welche die drei Damen ganz umweltbewusst aus alten Materialien erstellt und dann mit Lebensmitteln gefüllt haben. Später entstanden Weihnachtssterne aus ausgedienten Teetütchen und jüngst eben die „Betthupferl“ aus Rosen mit Schokotäfelchen versehen für die Heimbewohner des GRN-Seniorenzentrums. Eine tolle Sache. zg

