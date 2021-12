Schwetzingen. Das am Sonntagnachmittag verschwundene Mädchen aus Schwetzingen bleibt weiterhin vermisst. Das teilte eine Polizeisprecherin am Dienstagvormittag im Gespräch mit dieser Redaktion mit. Inzwischen seien zahlreiche Hinweise auf mögliche Aufenthaltsorte der 13-Jährigen eingegangen. Diesen gehen die Ermittler aktuell noch nach. Gesucht wird verstärkt in den größeren Städten des Rhein-Neckar-Kreis – also neben Schwetzingen vor allem in Mannheim und Heidelberg – sowie im Bodenseekreis wie auch im Großraum Horb am Neckar.

Nach derzeitigem Kenntnisstand gehen die Ermittler nicht von einem Gewaltverbrechen aus. Allerdings sei das Mädchen bislang auch nicht als sogenannte „Streunerin“ aufgefallen – also als Kind oder Jugendliche, die öfter ausbüxt. Daher sei diese Aussage derzeit noch mit Vorsicht zu betrachten.

Polizei nimmt weiter Hinweise entgegen

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben (Fahndungsfoto): 156 cm groß, blond und sehr schlank. Sie trägt eine auffällig hellblaue Jacke mit grauem Pelzbesatz an der Kapuze sowie eine schwarze Hose und weiße Turnschuhe.

Zeugen werden gebeten, sich unter 0621/174-44 44 an die Kriminalpolizei oder unter 110 an den Notruf zu wenden. Auch jede andere Polizeidienststelle nimmt Hinweise entgegen.

