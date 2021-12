13-jährige Vermisste aus Schwetzingen wieder da

Schwetzingen. Das am Sonntagnachmittag verschwundene Mädchen (13) aus Schwetzingen ist am späten Dienstagabend, nach einem Zeugenhinweis, wohlbehalten in der Nähe von Frankenthal angetroffen worden, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Sie wurde in die Obhut ihrer Eltern gegeben. Die Hintergründe ihres Verschwindens sind nach Polizeiangaben derzeit noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen des Kriminalkommissariats Mannheim.

Was war passiert?

In den vergangenen Tagen waren zahlreiche Hinweise auf mögliche Aufenthaltsorte der 13-Jährigen eingegangen. Diesen gingen die Ermittler nach. Gesucht wurde verstärkt in den größeren Städten des Rhein-Neckar-Kreis – also neben Schwetzingen vor allem in Mannheim und Heidelberg – sowie im Bodenseekreis wie auch im Großraum Horb am Neckar.

Nach dem ersten Kenntnisstand gingen die Ermittler nicht von einem Gewaltverbrechen aus. Allerdings sei das Mädchen bislang auch nicht als sogenannte „Streunerin“ aufgefallen – also als Kind oder Jugendliche, die öfter ausbüxt. Daher sei diese Aussage mit Vorsicht zu betrachten gewesen. Spezielle Suchaktionen, etwa mit einem Hubschrauber, gab es nicht. Es habe auch keinen Hinweis auf einen Aufenthalt in einem Waldstück gegeben. Gesucht wurde vor allem rund um die Bahnhöfe.