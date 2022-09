Feudenheimer Straße 13-jähriges Mädchen an Mannheimer Haltestelle "Neckarplatt" von Bahn erfasst

Eine Dreizehnjährige ist am Mittwochmorgen in Mannheim an der Haltestelle „Neckarplatt“ von einer Straßenbahn der Linie 7 erfasst worden. Der Bahnverkehr war kurzzeitig unterbrochen.