Innerhalb kürzester Zeit strömten am Montagabend rund 300 Menschen auf dem Platz vor dem Speyerer Kaiserdom zusammen. Ein Zufall war das nicht - vielmehr die größte Versammlung in der Pfalz zum Protest gegen die Corona-Maßnahmen. Auf rund 1450 Teilnehmer schätzt die Polizei die Beteiligung solcher „Spaziergänge“ in insgesamt 14 Kommunen im Bereich des Polizeipräsidiums Rheinpfalz an diesem

...