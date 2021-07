15 Corona-Fälle: Gäste des Clubs "Cube" sollen sich beim Mannheimer Gesundheitsamt melden

Mannheim. Personen, die am Wochenende vom Freitag, 23. Juli, bis Sonntag, 25. Juli, den Club "Cube" in Mannheim besucht haben, sollen sich beim Gesundheitsamt der Stadt Mannheim melden. Nach Angaben der Verwaltung liegen mehreren Gesundheitsämtern in der Metropolregion insgesamt 15 bestätigte Fälle von Personen vor, die den Club in O7 im besagten Zeitraum besucht hatten.

Die Kontaktnachverfolgung sei im Gang. Die Kontaktdaten seien jedoch nicht für alle Besucher vollständig nachvollziehbar. Deshalb appelliert das Gesundheitsamt Mannheim, sich unter der E-Mail-Adresse 58corona2@mannheim.de oder über die Hotline unter der Telefon-Nummer 0621-293 2253 unter Angabe der vollständigen und korrekten Kontaktdaten zu melden und sich umgehend testen zu lassen.