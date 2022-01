16-Jährige lockt 20-Jährigen auf verlassenes Anwesen - dort wird er schwer verletzt

Neckargemünd. Das Amtsgericht Heidelberg hat Haftbefehle gegen einen 24 Jahre alten Mann und eine 16 Jahre alte Jugendliche erlassen. Sie stehen im Verdacht, am Abend des vergangenen Freitags einen 20 Jahre alten Mann auf dem Grundstück eines verlassenen Anwesens in Neckargemünd in Tötungsabsicht mit Schlägen und Messerstichen attackiert zu haben. Das teilten die Staatsanwaltschaft Heidelberg und das Polizeipräsidium Mannheim am Dienstag mit.

Die Jugendliche soll den 20-Jährigen unter einem Vorwand auf das Grundstück gelockt haben, wo ihr 24-jähriger mutmaßlicher Mittäter ihn unvermittelt geschlagen und mit einem Messer auf ihn eingestochen haben soll. Bevor die beiden Tatverdächtigen dann vom Tatort flüchteten, sollen sie dem schwer verletzten Opfer noch das Mobiltelefon entwendet haben.

Der 20-Jährige konnte sich trotz seiner schweren Verletzungen vom Tatort in ein Wohngebiet retten, teilten die Behörden mit. Hier habe er zwei Passanten getroffen, die ihn zum Polizeirevier brachten. Von dort aus wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er noch in der Nacht versorgt wurde.

Nachdem die beiden Tatverdächtigen identifiziert werden konnten, wurden diese noch in derselben Nacht von der Polizei vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurden sie am Samstag der Haftrichterin beim Amtsgericht Heidelberg vorgeführt. Gegen beide Beschuldigte wurden Haftbefehle erlassen und in Vollzug gesetzt.



Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Dezernats Kapitaldelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg wegen des Verdachts des versuchten Totschlages dauern noch an. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0621 174 4444 zu melden.

