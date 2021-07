1600. Mitglied bei Haus & Grund begrüßt

Anlass zur Freude gab es in der Geschäftsstelle von Haus & Grund in der Schwetzinger Scheffelstraße. Eingeladen und mit einem Präsent begrüßt wurde vom zweiten Vorsitzenden Wolfgang Reineke ein neues Mitglied: Christian Studer aus Brühl.

Mit dessen Vereinsbeitritt erreicht der Mitgliederstand beim hiesigen Ortsverband nunmehr die runde und stolze Zahl von 1600! „Warum zu Haus & Grund?“, so lautete eine Frage an das Neumitglied. Die einfache Antwort: „Als Teil einer Eigentümergemeinschaft in der nunmehr schon dritten Generation sehe ich mich bei Fragen des Wohnungseigentums und der Vermietung – wie etwa der Mietpreisentwicklung und der Modernisierung – bei Haus & Grund in sicheren und kompetenten Händen.“ Sein Motto lautet dabei: „Ein fairer Umgang und ein gutes Miteinander mit meinen Mietern ist mir wichtig.“

Wer steht hinter Haus & Grund?

Warum ist eine Mitgliedschaft so wertvoll? In Deutschland gibt es über 16 Millionen private Haus- Wohnungs- und Grundeigentümer. Mehr als 900 000 von ihnen sind Mitglieder in der Eigentümer-Schutzgemeinschaft Haus & Grund, die damit landesweit zu den stärksten Verbänden zählt. Die Haus & Grund-Mitgliedsbeiträge sind moderat. Darin enthalten ist eine kostenfreie Beratung gemäß der Satzung, die Monatszeitschrift mit den neuesten Infos zur Rechtssprechung sowie mit den aktuellen Vereinsnachrichten.

Auch die weiteren Vorteile können sich sehen lassen: Mitglieder können zu exklusiv günstigen Bedingungen eine Vermieter-Rechtsschutzversicherung abschließen. Für eine vermietete Wohnung oder ein Einfamilienhaus gibt es den Haus & Grund-Rechtsschutz schon mit geringer Selbstbeteiligung für unter 60 Euro im Jahr. Mitglieder des Ortsvereins erhalten beim Baumarkt OBI in Hockenheim bei Vorlage des Mitgliedsausweises an der Kasse einen Barabzug von zehn Prozent!

Wer hilft dem Vermieter?

Wer beispielsweise die Miete in einer Immobilie, die ihm gehört, erhöhen will, denkt automatisch an einen „Mietspiegel“. Den gibt es aber beispielsweise in der Region Schwetzingen-Hockenheim überhaupt nicht. Wer also erhöhen will, braucht mindestens drei Vergleichswohnungen aus seiner Gemeinde. Für Haus & Grund-Mitglieder ist das kein Problem, denn hier hilft die vereinsinterne Vergleichsmietenkartei. zg

Info: Jetzt Mitglied werden unter: www.haus-und-grund-region-schwetzingen-hockenheim.de