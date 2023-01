19-Jähriger unter Drogen in Dirmstein unterwegs gewesen

Dirmstein. Am gestrigen Freitagnachmittag ist in Dirmstein ein 19-Jähriger unter dem Einfluss von Drogen gefahren. Wie die Polizei mitteilte, wurde gegen 16.30 Uhr von der Polizeiinspektion Grünstadt in der Heuchelheimer Straße eine Kontrollstelle eingerichtet. Gegen 17.00 Uhr wurde ein BMW herausgewunken.

Am Steuer war ein 19-Jähriger aus Frankenthal, der mit dem Pkw seines Vaters unterwegs war. In Folge der Kontrolle zeigte der junge Mann Anzeichen für einen Einfluss von Drogen. Ein schließlich durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv auf THC. Bei seiner Befragung gab der Frankenthaler den Konsum letztlich auch zu. Nach Einleitung eines Straf- und Bußgeldverfahrens wurde dem jungen Mann eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde zunächst eingezogen.