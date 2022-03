190 Kilogramm Säure aus Betrieb der BASF in den Rhein geflossen

Ludwigshafen. Rund 190 Kilogramm Butoxyethoxyessigsäure aus einem am Standort der BASF SE in Ludwigshafen ansässigen Betrieb sind in den Rhein geflossen. Wie der Chemiekonzern am Donnerstag mitteilte, erfolgte der Produktaustritt am Mittwoch über den Auslauf der Kläranlage. Die Emission sei nun gestoppt und der Grund für den Austritt der Säure werde untersucht, heißt es weiter.

Laut Umweltbundesamt wird Butoxyethoxyessigsäure in keine Wassergefährdungsklasse eingestuft. Aufgrund der Menge, der Verdünnung im Rhein und der biologischen Abbaubarkeit sei von keiner Gefährdung für Wasserorganismen oder andere Lebewesen auszugehen, so die BASF. Die zuständigen Behörden seien informiert worden. Das rheinland-pfälzische Umweltministerium habe vorsorglich eine Rheininformation an die Rheinanlieger herausgegeben.