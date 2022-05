20-Jährige in S-Bahn belästigt und verletzt - Zeugen gesucht

Heidelberg. Eine 20-Jährige ist am Dienstag in einer S-Bahn bei Heidelberg belästigt und verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, fuhr die junge Frau gegen 14.30 Uhr von Wiesloch in Richtung Heidelberg. Ein bislang unbekannter Mann setzte sich ihr gegenüber und versuchte Blickkontakt aufzunehmen. Nachdem die 20-Jährige darauf nicht reagierte, warf er sein Mobiltelefon nach ihr und traf sie im Bereich ihres Nackens. Die junge Frau verließ darauf ihren Sitzplatz, wobei ihr der Mann in Richtung Tür folgte und sich direkt hinter sie stellte.

An der Haltestelle Heidelberg-Kirchheim/Rohrbach stieg die junge Frau aus, wobei der Mann noch gegen ihren Arm trat.

Der Täter fuhr mit der Bahn weiter und wird seitdem von der Polizei gesucht. Er wird als etwa 1,66 Meter groß, schlank und mit rötlich und eventuell braun-blonden Haaren beschrieben. Er soll mit einem T-Shirt mit Blumenmuster und einer kurzen Hose bekleidet gewesen sein. Eine Maske habe er nicht getragen. Zeugen werden gebeten, Hinweise zu dem Täter unter der Rufnummer 06221/3418-0 abzugeben.

