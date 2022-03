200 geflüchtete Ukrainer in Kreissporthalle in Schwetzingen untergebracht

Schwetzingen/Weinheim. Nachdem Mitte vergangener Woche die ersten geflüchteten Menschen aus der Ukraine dem Rhein-Neckar-Kreis für die vorläufige Unterbringung zugewiesen worden waren, ging es am Wochenende schnell: Immer wieder hielten am Samstag in Schwetzingen und am Sonntag in Weinheim bis zum späten Abend vor den dortigen Kreissporthallen Busse, die aus dem Ankunftszentrum in Heidelberg Geflüchtete brachten.

In Schwetzingen und Weinheim sind nun jeweils rund 200 Geflüchtete in der vorläufigen Unterbringung des Kreises angekommen, wie das Landratsamt des Kreises am Sonntagabend mitteilte. Dazu kommen rund 140 Personen aus der Ukraine, die in Gemeinschaftsunterkünften vorübergehend Obdach gefunden haben.

In einem Kraftakt bauten haupt- und ehrenamtliche Helfer vor dem Wochenende in Schwetzingen 200 Betten und Spinde auf. Zudem musste für die komplette Logistik wie Sicherheitsdienst, Essensverpflegung und Testmöglichkeiten gesorgt werden.

Am Samstag waren in Schwetzingen rund 30 Mitarbeiter des Landratsamts Rhein-Neckar-Kreis im Einsatz, als kurz nach 10 Uhr der erste Bus mit geflüchteten Menschen eintraf.

„Wir sind intensiv auf der Suche nach alternativen Unterbringungsmöglichkeiten und versuchen, die Menschen so schnell wie möglich in die Anschlussunterbringung in den Kommunen zu vermitteln, aber in der gegenwärtigen Lage ist eine andere Lösung so kurzfristig nicht machbar“, sagt Landrat Stefan Dallinger, der sich am Sonntag in der Kreissporthalle Weinheim zusammen mit dem Weinheimer Oberbürgermeister Manuel Just selbst ein Bild von der Lage vor Ort machte.