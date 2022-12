Die Verabschiedung des städtischen Haushaltsplans 2023 steht im Mittelpunkt der letzten öffentlichen Gemeinderatssitzung – ausnahmsweise an einem Donnerstag (15. Dezember, 18 Uhr). Auf fast 1000 Seiten bildet die Haushaltssatzung alles ab, was 2023 rund um das Thema Finanzen in Schwetzingen passiert. Mit die wichtigste Nachricht ist, dass 2023 keinerlei Kreditaufnahme eingeplant ist – und auch mittelfristig bis 2026 nicht. Aus dem Bestand der liquiden Mittel – also dem städtischen Sparstrumpf in Höhe von der zeit 19,4 Millionen Euro – sollen im nächsten Jahr rund 3,7 Millionen Euro entnommen werden. Der Schuldenstand von derzeit 2,3 Millionen Euro soll zum Jahresende 2023 auf 2,0 Millionen Euro reduziert werden.

Für Investitionsmöglichkeiten sind im Haushalt für 2023 rund 10,4 Millionen Euro vorgesehen. Die beiden größten Posten sind die Erweiterung des St.-Pankratius-Kindergartens und ein Darlehen für die neuen Wohnbaugesellschaft mit jeweils 1,2 Millionen Euro. Für den Umbau des Rothacker’schen Hauses sind 648 000 Euro eingeplant. Das wird in den folgenden Jahren deutlich steigen: 1,4 Millionen (2024)3,9 Millionen (2025) und knapp 3,6 Millionen Euro (2026).

Ähnlich verhält es sich bei zwei weiteren Projekten: zum einen der Umbau des Gebäudes Hebelstraße 5 (ehemalige Hof-Apotheke) als Rathauserweiterung. Bis 2025 sind dafür 3,5 Millionen Euro vorgesehen, davon 2023 erst einmal 500 000 Euro. Der gleiche Betrag fließt zum anderenim nächsten Jahr in den Neubau beziehungsweise erst einmal die Planung der Fußgänger- und Radfahrerbrücke zum Neubaugebiet „Schwetzinger Höfe“ (ehemaliges Pfaudler-Gelände). Die mittelfristige Finanzplanung bis 2026 sieht weitere Investitionen in Höhe von 9,5 Millionen Euro vor. Insgesamt soll die Brücke nahezu 11,6 Millionen Euro kosten, von denen 80 Prozent (knapp 9,3 Millionen Euro) der Bund übernimmt.

Weitere Ausgaben will die Stadt 2023 unter anderem für Kanalsanierungen (900 000 Euro), für Grundstückskäufe (730 000 Euro), für Denkmalschutzmaßnahmen an der Wagenrichthalle II auf dem ehemaligen Ausbesserungswerk-Gelände (rund 500 000 Euro), für den Anbau eines Lagers der Feuerwehr (390 000 Euro) oder für den geplanten Radschnellweg Heidelberg – Schwetzingen (350 000 Euro) tätigen.

Neues Domizil für die Wärmestube

In einem weiteren Tagesordnungspunkt geht es um eine zusätzliche Unterbringungsmöglichkeit für von durch Obdachlosigkeit betroffene Menschen und vor allem um ein neues Domizil für die Wärmestube des Vereins „Die Brücke“, das in der Friedrich-Ebert-Straße gefunden wurde. Darüber wird der Gemeinderat ebenfalls abstimmen.