2,07 Millionen Euro für Altlußheim, Ketsch und Schwetzingen

Region. Gute Nachrichten für Altlußheim, Ketsch und Schwetzingen: Die Kommunen erhalten insgesamt 2,07 Millionen Euro aus dem Städtebauförderprogramm 2022.

„Ich freue mich, dass in diesem Jahr insgesamt 2,07 Millionen Euro in unseren Wahlkreis Schwetzingen aus dem Städtebauförderprogramm 2022 fließen. Altlußheim erhält 190.000 Euro (Altlußheim-West) Finanzhilfeerhöhung für das laufende städtebauliche Erneuerungsgebiet, Ketsch 280.000 Euro (Ortsmitte) sowie Schwetzingen 900.000 Euro für das Gebiet Bundesbahnausbesserungswerk sowie ferner 700.000 Euro für den Bereich Herzogstraße/Schlossplatz. Damit sorgt das Land dafür, dass vor Ort wieder wichtige Projekte umgesetzt werden können“, erklärte

der CDU-Landtagsabgeordnete Andreas Sturm aus Neulußheim in einer Pressemitteilung vom Freitagnachmittag.



Wie die zuständige Ministerin Nicole Razavi Sturm mitteilte, stellt das Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen in diesem Jahr rund 237 Millionen Euro für 313 städtebauliche Erneuerungsmaßnahmen zur Verfügung. Davon kommen rund 76 Millionen Euro vom Bund. „Da das Programm sehr beliebt ist und viel mehr Anträge gestellt wurden als bewilligt werden konnten, ist es umso erfreulicher, dass drei Kommunen in meinem Wahlkreis zum Zug gekommen sind und ihre Projekte jetzt anpacken können“, so Sturm.



Der CDU-Parlamentarier in einer Pressemitteilung weiter: „Die Städtebauförderung feierte 2021 ihr 50. Jubiläum und ist flexibel wie eh und je. Als lernendes Programm reagiert sie immer wieder auf neue, zentrale Herausforderungen, damit die Kommunen fit für die Zukunft werden. Indem sie langfristige Planungen sichert und gleichzeitig notwendige Spielräume ermöglicht, ist die Städtebauförderung eine verlässliche Stütze für städtebauliche Vorhaben in unseren Städten und Gemeinden.“



Zum Hintergrund des Programms

Insgesamt stellt das Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen in diesem Jahr rund 237,19 Millionen Euro für städtebauliche Erneuerungsmaßnahmen zur Verfügung. Davon kommen rund 76 Millionen Euro vom Bund. Gefördert werden insgesamt 313 städtebauliche Erneuerungsmaßnahmen. Darunter sind 51 neue sowie 262 Maßnahmen, für die weitere Mittel freigegeben werden. Schwerpunkte der Städtebauförderung sind Innenstadt- und Ortskernprogramme, Wohnraumschaffung und Maßnahmen zum Schutz des Klimas. Um die Folgen der Pandemie zu bewältigen, werden die Städte und Gemeinden verstärkt dabei unterstützt, ihre Innenstädte lebendig zu halten. Beim Klimaschutz geht es vor allem um die energetische Sanierung von Altbauten, die Reduzierung von Lärm und Abgasen oder die Unterstützung des Holzbaus. Eine der Kernaufgaben der Städtebauförderung ist es, bezahlbaren Wohnraum für alle Alters- und Bevölkerungsgruppen zu schaffen und den Bewohnerinnen und Bewohnern ein attraktives Lebens- und Wohnumfeld zu erhalten. Mit den Fördermitteln werden Wohnungen modernisiert, um sie energetisch auf den aktuellen Stand zu bringen und Barrierefreiheit zu ermöglichen. Gleichzeitig wird darauf geachtet, historische Bausubstanz zu erhalten.



Nach neustem Stand sollen in den neu aufgenommenen Sanierungsgebieten in den nächsten Jahren insgesamt rund 2500 neue Wohnungen entstehen, rund 2400 sollen modernisiert werden. In den Sanierungsgebieten, für die weitere Mittel freigegeben wurden, können rund 10.900 neue Wohnungen entstehen und rund 8000 modernisiert werden.



Besondere Planungssicherheit für die Kommunen bietet die Städtebauförderung durch die Bewilligung von Finanzhilfen über Zeiträume von in der Regel acht bis zwölf Jahren. Die Städtebauförderung wirkt auch als Wirtschaftsmotor, da jeder eingesetzte Fördereuro durchschnittlich acht Euro an öffentlichen und privaten Folgeinvestitionen auslöst. Davon profitieren das regionale Baugewerbe und das Handwerk.