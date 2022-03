24 Covid-Patienten in der GRN-Klinik, davon zwei auf der Intensivstation

Plankstadt Weg vom Computer – rauf auf den Bewegungsplatz

Ein Bewegungsprojekt gegen die „Bildschirm-Mentalität“ hat der Tennisclub (TC) Plankstadt gestartet. Es heißt– „Kids-Bewegung in der Corona-Pandemie“ und ist für alle Mädchen und Jungen von vier bis acht Jahren geeignet. Kinder und Jugendliche haben sich während der Corona-Pandemie so wenig bewegt wie nie zuvor, heißt es dazu in einer Pressemitteilung des Vereins, der sich auf das Ergebnis einer Langzeitstudie des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) beruft. Statt beim Vereinssport, beim Toben auf dem Schulhof oder beim Spielen im Freien verbrachten junge Menschen ihre Freizeit häufig vor den Bildschirmen. Die Auswirkungen der „Bildschirm-Mentalität“ sind bereits spürbar, so der TC weiter. Corona habe zu vielen Bewegungsdefiziten geführt. Kinder würden unbeweglicher und nehmen an Gewicht zu. Wie wichtig Bewegung für die physische und psychische Gesundheit ist und dies zu Folgeschäden führen kann, weiß auch das Sportwissenschaftliche Institut. Sehr gute Bedingungen {element} Der Tennisclub Plankstadt möchte mit seinem neuen Projekt „Kids-Bewegung“ entgegenwirken. Es wurde ein ausgeklügeltes Bewegungskonzept erstellt. „Wir haben ein gutes Hygienekonzept und ideale Trainingsbedingen. Das Bewegungsprogramm richtet sich an alle Kinder, unabhängig von ihrer körperlichen Leistungsfähigkeit. Die Gemeinde hat einen neuen Spielplatz erstellt, der vom TC als ein Sportpark mit Basketballanlage, Tenniswand, Tischtennisplatte, Balance-Ball- und Bord, Bauch- und Rückentrainer, aber auch für Konditionstraining benutzt wird. Daneben haben wir noch eine Tennishalle, Squashcourts und Freiplätze“, schreibt der TC weiter, der zudem auf seine „sehr gut ausgebildeten Sporttrainer und -pädagogen“ verweist, die zu sportlichen Aktivitäten motivieren möchten. Ziel ist eine vielseitige und gesundheitsfördernde Grundausbildung, bei der jedoch der Spaß und nicht die Leistung im Vordergrund stehen sollen. {furtherread} Der Einstieg ist jederzeit mit Anmeldung möglich, dafür muss man kein Mitglied des Tennisclubs sein. Auch die Kinderärzte und Orthopäden unterstützen dieses Projekt, welches von Roland Wahl, Telefon 0170/78 24 88 geleitet wird. Ihm stehen Felix Dobler als sportlicher Leiter, 0172/62 46 464 sowie Mario Splendore als organisatorischer Leiter, Telefon 0172/61 83 935 zur Seite – und für Rückfragen zur Verfügung. Anmeldung: Anmeldeformulare und weitere Informationen erhalten Interessierte nach einer E-Mail an info@tc-plankstadt.de.

