2407 Menschen ohne Job

„Die Situation am Arbeitsmarkt hat sich im vergangenen Jahr stetig verbessert, konnte aber das Vorkrisenniveau noch nicht erreichen“, so Klaus Pawlowski, Chef der Agentur für Arbeit Heidelberg, zu der am Dienstag veröffentlichten Statistik der Arbeitsagentur.

Im Geschäftsstellenbezirk Schwetzingen suchten im Dezember 2407 Personen einen Job. Dabei meldeten sich 547 Personen neu oder erneut arbeitslos, 86 mehr als vor einem Jahr. Der Bestand an Arbeitsstellen ist im Dezember um 162 auf 602 Stellen gesunken. kaba